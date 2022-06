Kylie Jenner aparece sem maquiagem e surpreende com beleza natural: ''Rosto de bebê''

Kylie Jenner, do 'The Kardashians', dispensa produção ao aparecer sem maquiagem no carro e surpreende web

Redação Publicado em 06/06/2022, às 13h23

Belíssima, Kylie Jenner (24) dispensou a produção em uma sequência de cliques apaixonantes na manhã desta segunda-feira, 06.

A empresária, que frequentemente atualiza as suas redes sociais com produções extravagantes e poderosas, atualizou o Instagram com um clique natural e completamente sem maquiagem.

A estrela do The Kardashians (Star+)apareceu de rosto lavado, apenas com as bochechas rosadas, em uma sequência de cliques dentro de um carro.

De madeixas presas e usando um maiô futurístico prateado, ela inovou nas poses: "Rosto de bebê", disparou uma fã. "Como consegue ser tão linda?", destacou outra. "Kylie sem maquiagem é minha religião", declarou um terceiro.

Ainda nas últimas semanas, Kylie Jenner compartilhou uma foto coladinha com a filha, Stormi Webster, de três anos, em um avião particular e semelhança entre elas impressionou.

Kylie Jenner dispensa produção ao aparecer sem maquiagem e surpreende web: