Kourtney Kardashian ostenta corpaço durante passeio de barco com a filha

Com maiô rosa, Kourtney Kardashian exibe boa forma e chama a atenção durante passeio de barco

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 15h05

Kourtney Kardashian (43) roubou a cena ao compartilhar uma foto da sua viagem com a família. Ao lado da filha, Penelope (10), a socialite impressionou ao exibir o corpaço durante um passeio de barco.

No perfil do Instagram, a influenciadora publicou dois registros em uma lancha com a herdeira e a escolha do look deixou a boa forma dela a mostra.

Para o passeio, ela apostou em um maiô rosa com manga longa e zíper até o pescoço. Já a menina, curtiu o dia com um maiô estampado.

Nos comentários, os admiradores da família foram só elogios. "Lindas! Tal mãe, tal filha", "Vocês são lindas demais", "Penelope tá ficando a cara da mãe", "Estilo de família", disseram os fãs.

Recentemente, Kourtney Kardashian publicou em seu Instagram uma foto sua de quando tinha 15 anos. A foto foi tirada em 1994 e a influenciada usava um look todo preto e uma mochila nas costas.

FILHA DE KOURTNEY KARDASHIAN GANHA FESTÃO DE ANIVERSÁRIO

Kourtney Kardashian compartilhou em seu Instagram algumas fotos do aniversário de sua filha Penelope. A filha da estrela de The Kardashians completou 10 anos com uma festa idealizada por ela e realizada com a ajuda da mãe.

