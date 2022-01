Kim Kardashian publica mais fotos de suas férias com o namorado

A influeciadora posou para os cliques em um biquíni rosa, tomando sol em sua viagem para Bahamas

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 16h04

Nesta sexta-feira, 28, Kim Kardashian (41) postou mais fotos em seu Instagram da sua viagem para as Bahamas com seu namorado Pete Davidson (28)

Nos quatro cliques postados pela influenciadora, ela aparece tomando sol vestindo apenas um biquíni rosa. Na legenda, a ex de Kanye West(44) escreveu: "Ainda fazendo spam das fotos de férias".

Quem marcou presença nos comentários foi a irmã de Kim, Khloé Kardashian (37), que escreveu: "Oh minha alma". Olivia Pierson (32), que é estrela de reality shows e amiga das Kardashians, comentou: "Meu Deus".

Olivia e Khloé, saíram com Kim e seu namorado na última quinta-feira, 26. O grupo foi jantar e depois se divertiram em um Escape Room.

Os seguidores da estrela de Keeping Up With The Kardashians adoraram os cliques da modelo! "Rainha", escreveu uma fã. Outra sguidora comentou: "Maravilhosa"

