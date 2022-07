Kim Kardashian publica cliques se divertindo na praia com a irmã Khloé

A influenciadora Kim Kardashian publicou cliques na praia ao lado de Klhoé em meio ao anúncio polêmico do segundo filho da irmã

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 13h46

Nesta sexta-feira, 22, Kim Kardashian (41) publicou em seu Instagram alguns cliques na praia se divertindo ao lado da irmã Khloé (38).

As estrelas do reality-show The Kardashians apareceram com roupas de banho prateadas. Kim usava um biquíni e a irmã mais nova vestia um maiô.

Os seguidores de Kim adoraram a publicação! “Vocês estão muito bonitas, meu Deus”, comentou um fã. Outra seguidora elogiou: “Wow! Vocês estão incríveis”.

Recentemente, as irmãs publicaram outros cliques juntas na água em uma viagem que fizeram para celebrar o aniversário de Khloé.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Mãe outra vez!

Neste mês, foi confirmado que Khloé Kardashian será mãe pela segunda vez! A pequena True (4) vai ganhar um irmãozinho.

O bebê será concebido por meio de barriga de aluguel e o pai do menino é o ex-namorado da Kardashian, Tristan Thompson.

O jogador de basquete, que foi revelado ter engravidado outra mulher durante seu relacionamento com Khloé, foi visto com os amigos na Grécia em meio das notícias do novo filho.

