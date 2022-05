Kim Kardashian posta cliques na Itália com look brilhante

Kim Kardashian posou em um barco na Itália com um look prateado e brilhante

Nesta segunda-feira, 30, Kim Kardashian (41) publicou em seu Instagram alguns cliques em um barco na Itália.

A estrela de The Kardashians posou com um top prateado brilhante e uma saia da mesma cor. Para completar o look, a influenciadora usava uma longa bota preta e óculos escuros.

Na legenda da postagem, a namorada de Pete Davidson (28) escreveu: "Má notícia - Nada dura para sempre. Boa notícia - Nada dura para sempre". Os fãs de Kim adoraram as fotos. "Tão linda", comentou um seguidor. E uma fã escreveu: "Rainha".

Neste dia 30, a irmã de Kourtney (43) e Khloé (37) postou fotos com sua filha mais velha North e levou a web à loucura.

