Kim Kardashian exibe boa forma ao aparecer de biquíni na praia

A influenciadora Kim Kardashian apareceu com um cropped e biquini se divertindo e posando para fotos na praia

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 16h40

Nesta segunda-feira, 1, Kim Kardashian (41) compartilhou em seu Instagram algumas fotos em que aparecia curtindo um dia na praia.

A estrela do reality-show The Kardashians apareceu com uma camiseta cropped branca e azul com a frase “Os Incríveis” estampada e um biquíni branco.

A mãe de North, Saint, Psalm e Chicago recebeu diversos elogios dos seus seguidores! “Você parece tão jovem”, comentou um fã. E outra seguidora exaltou: “Tão bonita, Kim”.

Quem também recebeu diversos elogios ao aparecer de biquíni foi a irmã de Kim, Kendall Jenner (26). A filha de Kris Jenner (66) apareceu com um biquíni vermelho e branco exibindo o corpo sarado e bronzeado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Brincando com a filha!

Ainda neste dia 1, Kim Kardashian compartilhou por meio do TikTok que divide com a filha North, um momento divertido entre mãe e filha.

A filha mais velha da influenciadora a maquiou como um Minion dos filmes “Meu Malvado Favorito” e “Minions”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!