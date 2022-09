Kim Kardashian esbanja elegância ao surgir com look brilhante e pernas à mostra

A influenciadora Kim Kardashian esbanjou beleza e elegância ao publicar fotos vestindo look luxuoso e brilhante

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 17h56

Na madrugada desta quarta-feira, 21, Kim Kardashian (41) deixou seus seguidores babando ao publicar em seu Instagram fotos vestido look luxuoso.

A influenciadora apareceu esbanjando estilo e beleza com um cropped e um short repleto de brilhante. Com as longas pernas à mostra, a ex namorada de Pete Davidson (28) também carregava uma jaqueta preta.

O visual da estrela do reality-show The Kardashians foi muito elogiado pelos seguidores. “Eu gosto do seu estilo”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Amei esse look”.

Os fãs da mãe de North (9), Saint (6), Chicago (4) e Psalm (3) ainda enalteceram a beleza da modelo! “Tão linda”, elogiou uma seguidora. E outra fã comentou: “Deusa”.

Luxo!

Recentemente, Kim adquiriu uma mansão à beira-mar na Califórnia avaliada em 70,4 mihões de dólares, cerca de R$ 363 milhões.

A mansão possui quatro quartos e cinco banheiros, e inclui uma suíte com dois banheiros e um closet. Além de pátios, o imóvel tem um caminho particular até a praia, um spa com vista para o mar e uma cabana na beira de uma piscina.