Kim Kardashian esbanja beleza posando com vestido transparente em frente ao espelho

A influenciadora Kim Kardashian postou um vídeo posando em sua casa com um vestido transparente

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 16h31

Nesta quinta-feira, 23, Kim Kardashian (41) publicou em seu Instagram um vídeo em que aparecia posando em frente ao espelho.

A estrela do reality-show The Kardashians apareceu em um vídeo gravado no mês passado com um vestido transparente que exibia sua boa forma.

Recentemente, a influenciadora postou uma foto ao lado da organizadora do MET Gala e editora-chefe da Vogue, Anna Wintour(72).

A foto da dupla veio logo após a nova namorada de Pete Davidson (28) ter sido acusada de danificar um vestido de Marylin Monroe que usadou no red carpet do MET Gala deste ano.

