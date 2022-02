Kim Kardashian eleva temperaturas ao exibir corpão escultural em clique só de lingerie: ''Skims''

A estrela do KUWK Kim Kardashian ousou na sensualidade ao exibir corpão sarado em um ensaio quente só com lingerie

Redação Publicado em 02/02/2022, às 11h09

Poderosa! A socialite Kim Kardashian (41), mais uma vez, roubou a atenção toda para ela com uma sequência de cliques de parar o trânsito.

A estrela de Keep Up With The Kardahians compartilhou com os seus admiradores na última terça-feira, 1, um ensaio quente e repleto de sensualidade.

Dona de um corpão escultural, a irmã de Kylie Jenner (24) posou usando uma lingerie de sua grife SKIMS, e como uma boa escorpiana, não deixou de lado o seu lado atraente e magnético.

Deixando o seu shape impecável em destaque e o seu corpo sarado, a empresária inovou nas poses em sua mansão e deixou a web boquiaberta.

Os fãs, é claro, não pouparam elogios a advogada do clã Kardashian-Jenner. "O corpo da Kim é surreal", disparou uma fã. "Kim Kardashian está levando o nome Kardashian para outro patamar", continuou. "Você é quente", destacou uma terceira.

Kim Kardashian exibiu toda sua beleza e sensualidade em um ensaio de lingerie rosa: