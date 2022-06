Kim Kardashian eleva a temperatura ao posar de lingerie branca: ''Deusa''

A estrela do 'The Kardashians' Kim Kardashian ousou na sensualidade ao exibir corpão sarado em um ensaio quente só de lingerie

Redação Publicado em 13/06/2022, às 09h50

Nós podemos afirmar que o clã Kardashian-Jenner sabe, e muito bem, fazer um ensaio sensual.

A socialite Kim Kardashian (41), mais uma vez, roubou a atenção toda para ela com uma sequência de cliques de parar o trânsito.

A estrela do The Kardashians (Hulu) compartilhou com os seus admiradores no último final de semana, 12, um ensaio quente só de lingerie branca.

Dona de um corpão escultural, a irmã de Kylie Jenner (24) posou usando uma peça de sua grife SKIMS, e como uma boa escorpiana, não deixou de lado o seu lado atraente.

Deixando o seu corpo impecável e as suas curvas esculturais em destaque, a empresária inovou nas poses e deixou a web boquiaberta ao quase mostrar demais.

Ainda na última semana, Kim Kardashian exibiu detalhes do seu avião particular luxuoso avaliado em R$ 719 milhões durante o 'The Kardashians'.

Kim Kardashian eleva a temperatura ao posar só de lingerie branca em ensaio sensual: