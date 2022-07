Kim Kardashian arranca suspiros dos internautas ao posar de biquíni na web: "Gata"

Em clique no espelho, Kim Kardashian exibiu o corpo escultural e impressionou internautas

Redação Publicado em 01/07/2022, às 13h15

Foi a vez de Kim Kardashian (41) impressionar a web com sua beleza nesta sexta-feira, 1.

A socialite usou seu perfil no Instagram para compartilhar um clique de biquíni no espelho. Kim surgiu com uma peça prateada e exibiu o corpo escultural na web.

No clique publicado, Kim também apareceu com um acessório, um óculos da mesma cor do biquíni, e esbanjou estilo.

E claro, fãs e amigos de Kim Kardashian usaram o espaço para enaltecer a beleza da modelo: "Gata demais", comentou um. "Ela é o momento", disse outro. "Perfeita", ressaltou o terceiro.

Ainda na última quinta-feira, 30, Kim Kardashian roubou a cena na web mais uma vez! A socialite compartilhou a produção para um passeio de barco e elevou a temperatura dos internautas.

Veja o clique de Kim Kardashian de biquíni: