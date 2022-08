Kim Kardahian esbanja beleza ao publicar fotos vestindo conjunto preto e cinza

LOOK DE MILHÕES!

A influenciadora Kim Kardashian surpreendeu ao publicar fotos em um estacionamento vestindo um conjunto nada básico

30/08/2022

Nesta terça-feira, 30, Kim Kardashian (41) deixou os fãs babando ao publicar em seu Instagram algumas fotos posando em um estacionamento.

A estrela do reality-show The Kardashians surgiu vestindo um conjunto composto por um body com alça em apenas um dos ombros da influenciadora e uma calça de moletom, ambos da mesma grife.

O look da modelo era preto com detalhes em cinza com a sigla da marca de roupa. Para complementar o visual, Kim ainda usava óculos escuros e grandes brincos brilhantes.

Os fãs da mãe de North (9), Saint (6), Chicago (4) e Psalm (3) adoraram o look da empresária. “Esse look ficou fabuloso em você! Está linda”, comentou uma seguidora. Outra fã elogiou: “Apenas perfeita”.

Toda Barbie!

Recentemente, Kim decidiu compartilhar em suas redes sociais fotos e vídeo vestindo um look inspirado na boneca Barbie.

A socialite apareceu com seus cabelos loiros em um vestido curtinho com estampa militar rosa e salto alto transparente.