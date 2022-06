Khloé Kardashian ostenta corpaço malhado em biquíni mínimo após rumores de novo affair

Khloé Kardashian para tudo ao ostentar corpaço trincado em biquíni cavadíssimo após rumores de novo affair com astro da NBA

Redação Publicado em 23/06/2022, às 13h19

Khloé Kardashian (37) usou as redes sociais na tarde da última quarta-feira, 22, para deixar os fãs boquiabertos com um clique de parar o trânsito.

A estrela do The Kardashians (Star+) provou que está pronta para curtir o verão norte-americano e mostrou o seu físico malhado e bronzeado em um vídeo poderoso.

De madeixas curtas e platinadas, a empresária ostentou seu abdômen trincado ao compartilhar um clique com um biquíni cavadíssimo e mínimo em um vídeo sem edições.

Além do mais, a peça, no estilo asa delta, favorita da celebridade, destacou ainda mais as suas curvas esculturais e sua cinturinha fininha, fruto de muita malhação.

O Instagram Stories se tornou viral após os boatos crescentes em torno de sua vida amorosa. Solteira desde o fim de seu relacionamento com Tristan Thompson, pai de sua filha, de apenas 4 anos, ela teve seu nome atrelado a um “astro da NBA” e depois a um empresário do ramo de esportes.

No início do ano, quando a notícia da traição do seu ex foi revelada através de uma nota, a empresária postou fotos em seu Instagram com uma indireta na legenda. Inclusive, nas últimas semanas, foi revelado que Khloé Kardashian descobriu traição do ex-namorado durante as filmagens do novo reality-show da família Kardashian-Jenner.