Khloé Kardashian eleva a temperatura ao exibir curvas em biquíni fininho

A socialite Khloé Kardashian chamou a atenção da web ao compartilhar fotos de biquíni durante passeio de barco

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 16h24

Khloé Kardashian deixou os seus fãs babando ao dividir novos registros da viagem para a celebração do seu aniversário de 38 anos.

A socialite compartilhou um clique durante um passeio de barco e impressionou ao exibir o shape definido.

Para a ocasião, a influenciadora estadunidense elegeu um biquíni preto fininho para deixar a famosa marquinha no seu corpaço.

"Não se esqueça, a coroa pode inclinar às vezes, mas nunca cai", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores não pouparam elogios para a estrela de The Kardashians. "Que musa", "Um verdadeiro espetáculo de mulher", "Deusa demais", dispararam.

THE KARDASHIANS ANUNCIA DATA DE ESTREIA DA SEGUNDA TEMPORADA

Os fãs da família Kardashian-Jenner já podem comemorar porque nesta segunda-feira, 11, a Hulu divulgou a data de estreia e o trailer da segunda temporada de The Kardashians. Após cobrir os acontecimentos do clã desde o fim de Keeping Up With The Kardashians, o reality volta para a plataforma de streaming com as novidades mais atuais.

