Key Alves surpreende os seguidores ao radicalizar o visual após o BBB 23: ''Voltei''

Jogadora de vôlei Key Alves muda o visual completamente após eliminação do BBB 23 e impressiona ao surgir com os fios loiros

A ex-sister Key Alves (23) resolveu dar uma repaginada no visual e mudou completamente o look após a eliminação do BBB 23 e dias no reality mexicano La Casa de los Famosos e na Casa do Reencontro!

A jogadora de vôlei passou oito horas no salão na quinta-feira, 30, para a transformação pelas mãos de Aline Ferreira e deixou os fãs chocados ao surgir com os fios mais claros.

Em seu perfil no Instagram, a atleta compartilhou registros da mudança e arrancou elogios dos seguidores com os cabelos loiros. "Voltei", disse Key ao postar série de cliques do novo visual após sumiço da web.

Nos comentários, os fãs aprovaram a repaginada. "Ficou linda", "Gata é ela", "Arrasou", "Maravilhosa", "Quanta beleza", "Que mulher linda", "Loira, morena, de qualquer jeito! Ela é sucesso!", disseram.

Em entrevista ao Gshow, Key contou o que a motivou trocar a cor do cabelo: "O loiro me traz lembranças ótimas e é onde eu consigo a minha virada de chave, é onde tenho coragem e faço tudo acontecer para minha melhor versão".

"A atual fase da Key Alves é conquistar o mundo, então estou indo loira e mais bonita, pronta para os trabalhos. Esses dois realities foram experiências e currículos na minha vida, mas vou continuar com meus projetos e jobs. Vem muita coisa nova por aí", prometeu ainda.

Confira o novo visual de Key Alves:

Irmã de Key Alves sofre lesão e recebe apoio da ex-BBB

Key Alves usou as redes sociais para deixar uma mensagem de apoio para sua irmã gêmea, Keyt Alves (23), que sofreu uma lesão no joelho direito durante a partida entre Taubaté e Vinhedo Country Club na última quarta-feira, 29.

Nos Stories do Instagram, a ex-participante do BBB 23 postou uma foto em que está abraçada com sua irmã à beira da quadra. Na imagem, a líbero do Vinhedo aparece com a perna esticada e com gelo no joelho. Na legenda, Key deixou uma mensagem de apoio. "Eu te amo e tô contigo até o fim, minha atleta", escreveu a ex-sister, que também sofreu uma lesão no joelho antes de entrar para o reality da TV Globo.

