Key Alves ostenta corpaço ao usar look ousado: "Perfeita"

A ex-BBB Key Alves chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir com um look de crochê

A ex-participante do BBB 23 Key Alves chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 14, ao compartilhar novas fotos exibindo seu corpaço.

Em seu perfil no Instagram, a jogadora de vôlei postou três cliques feitos em frente ao espelho. Nas imagens, ela aparece usando um top e um microshorts de crochê, que deixou seu bumbum à mostra. "Tá apaixonada por si mesma", afirmou ela na legenda da publicação.

A postagem de Key rapidamente recebeu diversos elogios. "Perfeita", disse uma seguidora. "Maravilhosa, linda e sexy", afirmou outra. "Uma obra de arte", falou uma fã. "A cada dia mais linda e maravilhosa", afirmou mais uma.

No mês passado, a ex-BBB viajou acompanhada para a Itália, e levantou rumores de que estaria vivendo um novo relacionamento após o término com Gustavo Benedeti, com quem viveu um affair no reality da TV Globo. Na ocasião, Key surgiu em um restaurante ao lado de Giovanni Part e na legenda ela escreveu: "O amor encontra o destino."

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key (@keyalves)

Após áudio vazado, irmã se declara para Key Alves

Keyt Alves usou as redes sociais para fazer uma declaração para Key Alves. Ela decidiu demostrar todo o amor pela irmã gêmea após vazar um suposto áudio em que afirma que a ex-BBB comprou seguidores no Instagram. "Jamais vão destruir o que nós temos há 23 anos juntas, eu te amo pra sempre e sempre te amarei. Nada vai destruir isso. Somos únicas", escreveu ela, que tirou a opção de comentários.

Key também decidiu se pronunciar e defender a irmã durante um evento de lançamento de sua marca de cosméticos. "Só a gente sabe da onde a gente veio, o que a gente já passou para estar aqui hoje. Isso é o que eu quero transmitir para todo mundo, uma união e uma base familiar. Em especial [quero agradecer] muito a Keyt [...]", disse a ex-BBB em um trecho.