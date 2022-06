Kendall Jenner puxa o biquíni até o limite e surpreende com corpão sarado: ''Gata''

Estrela do 'The Kardashians' Kendall Jenner deixa a web babando ao puxar o biquíni até o limite em clique paradisíaco

Redação Publicado em 22/06/2022, às 10h07

A top-model Kendall Jenner (26) resolveu deixar os seus seguidores de queixo caído ao compartilhar uma sequência de cliques de parar o trânsito.

A estrela do The Kardashians (Star+) postou uma sequência de registros do seu final de semana e chamou a atenção ao exibir o seu corpo chapado e sarado em um biquíni cavadíssimo.

Na postagem, a irmã de Kim Kardashian(41) aparece aproveitando as férias em um local paradisíaco. Já em outra foto, ela aparece abraçada com o seu cachorro, Ben, da raça Dobermann.

Os admiradores da estrela não deixaram de elogiar a sua beleza e boa forma: "Não existe mulher mais linda", disse uma. "Você é maravilhosa", continuou. "Sem palavras para tanta beleza", declarou outro.

