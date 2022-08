Kendall Jenner destaca corpão sarado e bronzeado em cliques de biquíni: ''Gata''

Após renovar o bronzeado, Kendall Jenner, do 'The Kardashians', destaca corpão sarado em cliques de biquíni

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 09h12

Mais uma vez, Kendall Jenner (26) resolveu deixar os seus seguidores de queixo caído ao compartilhar uma sequência de cliques de parar o trânsito.

A estrela do The Kardashians (Star+), novo reality show do clã Kardashian-Jenner, postou uma sequência de registros do seu final de semana.

Dona de um corpo escultural, a top-model chamou a atenção ao exibir o seu corpo malhado e sarado em um biquíni cavadíssimo.

Na postagem, tiradas em uma câmera analógica, a irmã de Kim Kardashian (41) aparece aproveitando as férias em um local paradisíaco na beirada de um lago.

Já em outra foto, ela aparece dando um zoom em suas curvas e exibindo detalhes da peça de banho no estilo estampa de biquíni, xadrez com branco e vermelho. Além de pingentes em formato de coração.

