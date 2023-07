Kelly Key surpreende ao exibir o seu cabelo natural

Kelly Key impressiona ao revela qual é a textura natural do seu cabelo ondulado

A cantora Kelly Key encantou seus seguidores ao mostrar a sua beleza natural nas redes sociais. Depois de passar um longo tempo com o cabelo liso, ela decidiu assumir a textura natural dos seus fios e surpreendeu.

Em fotos nas redes sociais, a morena surgiu com o cabelo ondulado e volumoso ao posar com os fios naturais durante um passeio. Na legenda, ela refletiu sobre a importância da autoaceitação.

"Na jornada da aceitação, aprendi a amar cada traço autêntico de mim. Hoje, celebro meu cabelo natural e tudo o que me torna única", disse ela.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Linda e elegante”, disse um seguidor. “Está maravilhosa”, declarou outro. “Que mulherão”, afirmou mais um. "Natural é mais bonito", escreveu outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Aos 40 anos, Kelly Key choca com gominhos na barriga

A cantora Kelly Key impressionou ao compartilhar fotos recentemente curtindo uma piscina luxuosa em Angola, onde está morando atualmente com a família.

Adepta a um estilo de vida saudável, com treinos e dieta todos os dias, a loira mostrou que está com o corpo mega desenhado. De biquíni, ela deixou à mostra sua barriga e ostentou seus gominhos saltando no abdômen.

Nos comentários do post, os internautas logo ficaram admirados com a boa forma da artista. "40 anos e perfeita né? Maravilhosa", escreveu uma fã. "Meu sonho chegar nos 40 com esse corpo", falaram outros.