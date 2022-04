Kelly Key revela que faz uso de botox desde os 25 anos

Cantora Kelly Key contou aos seguidores que aplica toxina botulínica desde os 25 anos e que não desenvolveu o famoso 'pé de galinha'

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 13h46

A cantora Kelly Key (39) falou abertamente sobre os procedimentos estéticos aos quais é adepta nas redes sociais!

Em papo com os seguidores, na quarta-feira, 27, nos Stories de seu Instagram, artista revelou que começou a fazer botox preventivo, conhecido também como toxina botulínica, quando tinha 25 anos de idade.

"Na hora de rir, geneticamente, eu já teria pé de galinha. Meu pai e meu irmão têm. Mas eu não desenvolvi porque uso botox. Comecei a fazer botox aos 25 anos", revelou a loira, que surgiu com o rosto vermelho nas imagens após procedimento contra melasma.

"O botox é uma medida preventiva para você não ter rugas. Tem gente que confunde, vê a pessoa que perde a mão no preenchimento e fala que está cheio de botox. Mas é ácido hialurônico", explicou a famosa sobre a toxina botulínica.

Kelly Key ainda destacou sobre as críticas por falar sobre os procedimentos estéticos: "As pessoas adoram confundir as coisas e acham porque a gente faz esses procedimentos a gente tem medo de amadurecer. A gente não tem medo, até porque a maturidade é uma bênção.

"Eu não trocaria por nenhuma outra idade. Estou em um lugar muito sereno. Eu curto o resultado, acho que dá um ar de elegância. Tenho muito prazer em me cuidar e passar isso para você. Sou muito transparente. Pago um preço alto por ser transparente compartilhando esse tipo de conteúdo. Porque as pessoas já acham que sou só isso, mas não", finalizou.

Kelly Key mostra corpaço durante treino

Recentemente, Kelly Key impressionou os seguidores ao postar um vídeo de seu treino! Na academia, a gata chamou atenção com suas curvas saradas ao posar de shortinhos e top. "Senta, agacha, quica. Não tem mistério! Faz o básico, mas FAZ!", disse ela na legenda.

Confira a publicação de Kelly Key sobre procedimentos estéticos: