Kelly Key enlouquece ao esbanjar curvas tatuadas no mar: ''Maravilhosa''

No mar, Kelly Key enlouquece fãs ao esbanjar corpaço tatuado e bem torneado

A cantora Kelly Key chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Nesta sexta-feira, 08, a famosa compartilhou cliques se banhando no mar e roubou a cena com suas curvas mega torneadas no local.

Usando um biquíni cavado, a artista ostentou seu corpaço sarado enquanto curtia o dia ensolarado e a beleza do local. Além de ostentar sua boa forma, Kelly Key ainda mostrou o que fez na praia e surgiu na companhia do filho mais novo, Artur Freitas.

Não demorou para os comentários da publicação se encherem de elogios para a loira. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Diva linda", escreveram outros

Ainda nos últimos dias, Kelly Key deu o que falar ao anunciar uma "separação" dos filhos. Enquanto a artista seguirá morando em Angola ao lado do marido, os herdeiros mais velhos vão estudar em Portugal. Ao pegar o voo de volta para casa, ela publicou um desabafo comovente contando como foi difícil tomar a decisão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Kelly Key mora em Angola

Kelly Key se mudou para Angola em 2022 ao lado do marido, o empresário angolano Mico Freitas. Ele tem negócios no país africano. Recentemente, ela publicou uma mensagem exaltando o país que se tornou seu novo lar.

"Angola é um país que pulsa com uma energia única (não adianta, só quem vive aqui ou viveu, entende do que estou falando), uma mistura de tradição e modernidade, de passado e presente. É uma terra de “oportunidades”, onde a arte, a música e a dança se encontram em cada esquina, alimentando a alma e despertando a alegria de viver!", contou ela.

No final do ano passado, Kelly Key fez uma mudança de barco para Angola. Na ocasião, ela mostrou como foi o transporte dela e da família para outra região do país. Desde 2004, a loira é casada com Mico Freitas, angolano com grande fortuna. Com ele, a cantora teve dois filhos após Suzanna Freitas, fruto do relacionamento com o cantor Latino.