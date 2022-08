Kelly Key aposta em look justo e exibe seu corpo musculoso

Kelly Key arranca suspiros ao mostrar suas curvas impecáveis ao usar look justo em novas fotos

CARAS Digital Publicado em 20/08/2022, às 14h50

A cantora Kelly Key destacou o seu corpo musculoso e curvilíneo ao mostrar sua beleza impecável nas redes sociais. Neste sábado, 20, a musa começou o dia com um álbum de fotos do seu look de ginástica.

Ela exibiu toda a sua beleza ao posar com um conjunto de top e calça de ginástica justos ao corpo. Em uma das fotos, ela deu um close em seu decote poderoso e também caprichou nas poses nas fotos antes do treino.

“Quando gostamos do look, qualquer lugar é motivo para um clique”, disse ela na legenda.

Recentemente, Kelly Key falou sobre o seu corpo musculoso. "Brincadeiras a parte, me sinto melhor do que em qualquer fase da minha vida! E o físico é só um reflexo de como me sinto nos lugares mais importantes: coração e mente!", disse ela.

E completou: "Construir um hábito não é fácil! É preciso ter disciplina! A bendita motivação que todo muito fala, às vezes não vem de jeito nenhum! Então, temos que seguir o plano… Acreditando em nós mesmas, na nossa capacidade e focadas no nosso objetos final!".

Confira as novas fotos de Kelly Key:

