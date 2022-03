Kayky Brito mostra abdômen trincado em clique pós-treino: "Aquela suada"

Ator Kayky Brito eleva temperatura ao exibir tanquinho e boa forma em clique pós-treino só de shorts

Redação Publicado em 31/03/2022, às 11h42

O ator Kayky Brito (33) aproveitou a manhã desta quinta-feira, 31, para colocar os treinos em dia e ir para a natação!

O modelo aproveitou o pós-treino para mostrar o seu físico em uma selfie tirada no espelho do elevador.

"Aquela suada", brincou ele na legenda da publicação que foi publicada em seu Instagram.

Na foto, o irmão da atriz Sthefany Brito (34) aparece sem camisa, exibindo seu abdômen trincado e com duas toalhas na mão.

Em questão de minutos, o registro somava milhares de comentários: "Lindo", dispararam. "Que homem", dispararam. "Precisando de um tanquinho pra lavar roupas aqui em casa", brincou um terceiro.

Nos últimos meses, o ator encheu as suas redes sociais de amor e muita fofura ao postar uma foto do seu filho Kael, de três meses, fruto do seu relacionamento com Tamara Dalcanale.

Descamisado, Kayky Brito mostra abdômen trincado em clique pós-treino: