Karoline Lima impressiona ao mostrar a barriga 10 dias após o parto

Na última quarta-feira, 20, a influenciadora Karoline Lima (26) impressionou seus seguidores ao mostrar a barriguinha pós-parto. Em seu perfil no Instagram, Karoline Lima dividiu com seus seguidores a sua barriguinha 10 dias após dar à luz Cecília, fruto de seu relacionamento com Éder Militão, no último dia 10.

No registro compartilhado, Karoline apareceu em frente ao espelho e exibiu a barriga trincada na foto compartilhada pela manhã.

Karoline Lima dá à luz Cecília, fruto do relacionamento com o jogador Éder Militão

A influenciadora digital Karoline Lima (26) revelou que chegou a hora! A ex do jogador Éder Militão (24) anunciou que está prestes a dar à luz sua primeira herdeira com o craque do Real Madrid! No útlimo domingo, 10, ela entrou em trabalho de parto à espera de Cecília após 38 semanas de gestação e surgiu em hospital.

