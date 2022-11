Karoline Lima faz procedimento estético em parte inusitada do corpo

Modelo Karoline Lima decide cuidar do visual antes de partir para o Catar para ver a Copa do Mundo

A influenciadora Karoline Lima (26) decidiu cuidar um pouco do visual antes de viajar para o Catar para ver a Copa do Mundo. Ela mostrou em suas redes sociais, nesta quarta-feira, 23, o momento em que fazia um procedimento estético no bumbum.

“Vim cuidar do bundão da mami. Estimulador muscular eletromagnético que tem a mesma função de treino. Equivalente a 20 mil agachamentos em trinta minutos”, explicou a modelo, mostrando o momento em que fazia o procedimento.

Na gravação, que foi publicada nos stories da loira, ela aparece deitada, com o bumbum de fora, com duas coisas conectadas em cada lado dele, fazendo com que os músculos sejam estimulados através de correntes eletromagnéticas.

Karoline Lima fazendo procedimento estético no bumbum - Créditos: Reprodução / Instagram



Affair com Gui Araújo

Separada do jogador Éder Militão, Karoline Lima está curtindo a vida de solteira e na última quarta-feira, 16, ela aproveitou para contar os detalhes do affair que vive com o ex-participante de 'A Fazenda', Gui Araújo(35).

A influenciadora digital negou o envolvimento e foi direta em relação ao romance, mas deixou claro que os dois não tem nada sério: "Já estão arrumando casinho pra mim? Não pode mais nem dar um beijinho? Eu vou falar pra vocês, esse caso é antigo viu. Coisa de 2018 quando eu conheci Guilherme. De vez em quando dou uns beijinhos, converso com ele, ele é legal, gente boa e meus amigos gostam dele", contou.