Karoline Lima exibe barriga sarada ao apostar em look deslumbrante: "Um luxo"

A influenciadora digital Karoline Lima chamou atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 12, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza e boa forma ao surgir toda produzida.

Ela viajou para Madri, na Espanha, e durante um passeio, exibiu sua barriga sarada ao apostar em um look todo preto: um top de alcinha e uma saia longa, além de uma sandália de salto fino, bolsa e óculos escuros.

"Ela veio dar um close em Madrid", escreveu a modelo, mãe de Cecília, de 11 meses, fruto de seu relacionamento com o jogador do Real Madrid Éder Militão.

Nos comentários, os internautas encheram a publicação de elogios. "A mami de preto está um luxo", disse uma seguidora. "Se tiver um defeito está no pé", brincou outra. "Arrasou", falou uma fã. "Perfeita", comentou mais uma.

Karoline, que está com 27 anos, explicou através dos Stories do Instagram que sua filha ficará com sua família durante a viagem. Além disso, a menina também passará alguns dias com os familiares de Militão. A influenciadora digital e o jogador, vale lembrar, terminaram o relacionamento um pouco antes do nascimento de Cecília.

Confira as fotos de Karoline Lima:

Karoline e Éder Militão surgem juntos em mesversário da filha

O jogador de futebol Éder Militão e a influenciadora Karoline Lima comemoraram os 11 meses de vida da filha, Cecilia, em grande estilo. Os dois reuniram a família e os amigos em uma festa luxuosa para a herdeira em São Paulo.

Os dois não estão mais juntos, mas mantém uma relação de boa convivência pela filha. Tanto que eles posaram juntos para as fotos na data especial. Nas redes sociais, a loira mostrou as fotos da comemoração e surpreendeu pela decoração caprichada, que teve o tema da animação A Bela e a Fera. "Último mesversário da Ceci em família", disse ela na legenda.

