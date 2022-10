Juliette surge com look all black poderoso e impressiona com a beleza: "Toda linda"

Nas redes sociais, Juliette exibiu o look usado no último sábado, 1, e arrancou elogios dos internautas

No último sábado, 1, a ex-BBB Juliette (32) impressionou a web com sua beleza mais uma vez! A artista exibiu uma série de fotos mostrando a sua produção para a noite de sábadão, e, claro, arrancou elogios de seus seguidores.

Através de seu perfil no Instagram, Juliette compartilhou uma sequência de registros, mostrando o look da noite.

Para curtir o sábadão, Juliette apostou em uma combinação all black com uma jaqueta de couro e um vestido preto. Além de deixar os cabelões em evidência com a produção.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Juliette aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da morena: "Uma gata", escreveu um. "Toda linda", ressaltou outro. "Perfeita demais", disse o terceiro internauta.

Veja o look usado por Juliette:

JULIETTE E ELIANA REBOLAM MUITO EM VÍDEO

Para celebrar a participação de Juliette (32) em seu programa, Eliana (48) compartilhou um vídeo inédito do dia da gravação com a ex-BBB. Seguindo uma trend da web, as duas impressionaram ao mostrarem o rebolado para a câmera. A influenciadora elegeu uma calça de couro rosa e a apresentadora apostou em um vestido longo e soltinho para as filmagens, e exibiram o bumbum ao som do forró.

"Forró + quadradinho = @juliette. No próximo domingo, dia 2 de outubro, vou receber a Ju no nosso @programaeliana. Mal posso esperar pra vcs assistirem esse encontro, foi lindo!", escreveu a dona do programa na legenda da publicação.

