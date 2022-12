Juliette rouba a cena ao posar com looks pretos e brancos

A cantora e campeã do BBB 21, Juliette Freira surgiu esbanjando beleza em fotos que usava looks pretos e brancos

Nesta segunda-feira, 19, Juliette (33) deixou seus seguidores babando ao surgir deslumbrante em um ensaio fotográfico publicado em seu Instagram.

A cantora apareceu esbanjando beleza em fotos que vestia dois looks, um preto e um branco. O look branco era composto por um body, calça transparente com plumas, uma longa bota e luvas. A artista ainda apareceu em uma das oito fotos tiradas por Alex Santana com um chapéu branco, apostando na vibe cowgirl.

O look preto usado pela campeã do BBB 21 consistia em um vestido preto com um corte abaixo dos seios. A fenda lateral da peça deixava as longas e musculosas pernas da advogada à mostra. Juliette ainda usava uma sandália gladiadora com saltos altíssimos e uma luxuosa luva preta longa.

Na legenda do carrossel de fotos publicado, a influenciadora colocou dois emojis, um coração preto e outro branco, a fim de combinar com a temática do ensaio fotográfico.

Os fãs da estrela adoraram as fotos e fizeram chover elogios nos comentários do post! “Linda! Nota 10”, escreveu um seguidor. E outra seguidora comentou: “Essas fotos estão perfeitas”.

Outra seguidora, elogiou as fotos e disse: “Ensaio lindo”. E a morena respondeu o comentário da fã: “Que bom que gostou! Obrigada”.

Boa ação!

Em uma entrevista publicada neste último domingo, 18, Juliette revelou que ajudou um tio ao comprar uma casa para ele e seus filhos, além de plano de saúde e escola para as crianças.

Dei moradia e plano de saúde para eles, educação para todos os meus sobrinhos… Não ia gastar milhares de reais num bem de luxo se eu tinha um tio que morava na rua. Dei uma casa pra ele”, contou ao jornal Extra.