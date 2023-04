Juliette puxa biquíni fio-dental até o limite durante banho de Jacuzzi

Ex-BBB Juliette coloca corpão perfeito para jogo e dá show de beleza durante banho de Jacuzzi com amiga

A cantora Juliette (33) escandalizou nas redes sociais ao compartilhar alguns registros ousados nesta quinta-feira, 06. Pelo Instagram, a campeã do BBB 21 deixou seus 32 milhões de seguidores de queixo caído ao colocar o corpão perfeito pra jogo com um biquíni finíssimo para relaxar com um banho de Jacuzzi.

Acompanhada de uma amiga, Juliette iniciou a gravação de um stories exibindo as curvas estonteantes na roupa de banho estampada nas cores vermelho, branco e rosa. Com apenas a parte inferior do corpo imersa na banheira de hidromassagem, ela brincou: “A gente não se entrega, se não tem praia, a gente vai oh ”, disse adentrando as águas.

No clique, Juliette ajeitou a calcinha e chegou a jogar o corpo de ladinho, fazendo pose para exibir o bumbum empinado: “Eitaaa”, a cantora exclamou quando sua amiga deu o play em uma música animada. Depois, a morena apareceu cantando o tema da 'Banheira do Gugu': “Uba uba ubaê”, e avisou que ia colocar espuma na Jacuzzi.

Juliette puxa biquíni até o limite - Reprodução/Instagram

Juliette ostenta corpão sarado em banho de Jacuzzi - Reprodução/Instagram

Juliette impressiona ao ostentar curvas perfeitas à beira da piscina

O verão não terminou para Juliette! Mesmo em meio ao outono, a gata está curtindo sua estadia em uma casa na praia acompanhada de vários amigos. Na última quarta-feira, 5, a campeã do BBB23 elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo toda sua beleza e boa forma.

A morena aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado à beira da piscina, e exibiu suas curvas estonteantes e sua barriga sarada ao surgir usando um biquíni fio-dental preto, que chamou a atenção dos seguidores. Nos comentários, eles aprovaram a publicação: "E esse corpo mulher? Benza Deus", escreveu uma seguidora. "Perfeita", comentou mais uma. "Tá incrível", afirmou uma fã.