Juliette Freire ostenta bumbum perfeito ao surgir de maiô fio-dental na praia

A ex-BBB Juliette Freire chamou atenção dos internautas ao esbanjar a boa forma na web

Neste sábado, 14, Juliette Freire (33) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar alguns cliques em uma praia de João Pessoa.

A campeã do BBB 21 publicou em seu perfil no Instagram duas fotos em que aparece ostentando seu bumbum perfeito ao apostar em um maiô cavado, fio-dental, com recortes na barriga. "Meu lugar", disse a advogada na legenda da publicação.

Os cliques de Juliette deixou os internautas impressionados com sua beleza. "Cada dia mais linda", escreveu uma seguidora. "A mais linda do mundo", disse outra. "A própria perfeição", falou uma admiradora. "Você é uma deusa", comentou uma fã.

Confira as fotos de Juliette de maiô:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Juliette diz que os homens têm medo dela

A ex-BBB Juliette Freire abriu a alma e o coração em uma entrevista exclusiva à CARAS. Dois anos após a entrada no reality show global, ela avaliou as mudanças positivas após a fama, revelou que tem projeto novo a caminho e se divertiu ao falar da solteirice.

"Eu queria ter metade desses machos que o povo arruma para mim (risos)! Os homens têm medo de mim. Nas baladas eles não chegam, ficam sem graça, porque chegou um homem perto de mim, todo mundo fica olhando", revelou. "Eu pegava muito mais gente antes, estou revoltada (risos)!".

"Mas estou solteira, de vez em quando eu pego, aí o povo descobre e eu paro de ficar (risos). Eu amo ser solteira! Só namorei duas vezes na vida e não gosto muito de namoro, não sou muito romântica. Eu gosto de sair, me divertir, de ter minha liberdade. Quando eu decidir namorar, vou estar muito certa do que quero", confessou. Confira a entrevista completa!

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!