Juliette Freire exibe corpo escultural em look transparente para evento em Fortaleza

Cantora e ex-BBB Juliette Freire roubou a cena com um look transparente no 'Aviões Fantasy' em Fortaleza

Redação Publicado em 18/09/2022, às 15h55

A noite do último sábado, 17, foi bastante animada em Fortaleza, Ceará! E Juliette (32) também curtiu o Aviões Fantasy, e roubou a cena com sua produção para o evento comandado por Xand Avião.

Para curtir a noite em Fortaleza, Juliette apostou em um look futurista. A cantora surgiu com um look transparente e esbanjou sensualidade com a peça.

O look usado por Juliette foi um macacão transparente, que cobriu apenas o essencial, e deixou em evidência o corpaço da ganhadora do BBB 21.

Na internet, o look ousado de Juliette roubou a cena entre os internautas: "Eita como serve essa Ju", disse um. "A mais linda de todas", escreveu outro. "Entrega tudo em looks, não erra", ressaltou o terceiro.

Confira as fotos de Juliette no evento em Fortaleza:

Fotos: Leo Franco/AgNews

Dia de sol!

Juliette aproveitou o sábado, 17 de muito sol para curtir uma praia em Fortaleza, no Ceará. Belíssima, Juliette exibiu seu corpo escultural ao posar com um look praiano fashionista.

A cantora apostou em um maiô tomara-que-caia cavado em tom bege para curtir o dia de sol. Além disso, surgiu com uma calça de crochê como saída de praia, e, claro, esbajou beleza e estilo em Fortaleza.

