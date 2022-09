Juliette Freire aposta em maiô cavado para curtir dia de praia em Fortaleza: "Tão linda"

A cantora e ex-BBB Juliette Freire exibiu seu corpo escultural ao posar com um maiô cavado em praia do Ceará

Redação Publicado em 17/09/2022, às 14h43

A cantora e ex-BBB Juliette Freire (32) aproveitou o sábado de sol para curtir uma praia em Fortaleza, no Ceará. Belíssima, Juliette exibiu seu corpo escultural ao posar com um look praiano fashionista.

No seu perfil do Instagram, Julette compartilhou uma sequência de fotos mostrando sua produção praiana.

A cantora apostou em um maiô tomara-que-caia cavado em tom bege para curtir o dia de sol. Além disso, surgiu com uma calça de crochê como saída de praia, e, claro, esbajou beleza e estilo em Fortaleza.

Nos comentários da publicação, diversos amigos de Juliette aproveitaram para enaltecer a beleza da morena, como Carla Diaz, que escreveu: "Gata", seguida por Gio Ewbank: "Tão linda!", disse a loira. "Que gataaa", ressaltou Sabrina Sato.

Veja o look praiano de Juliette:

Ainda nesta quinta-feira, Juliette compartilhou um vídeo onde aparecia dirigindo um carro de luxo avaliado entre R$ 1.160.000 até R$ 1.604.000.

Como é dirigir um carro sem prego na marcha e sem o retrovisor caindo? Com um monte de botão, que eu tenho certeza que você não entende para que serve metade desses botões”, comentou uma amiga. A cantora concordou: “Eu não sei nem mexer direito”.

