Juliette esbanja beleza e sensualidade em fotos de biquíni: ''Deslumbrante''

24/09/2022

Juliette (32) colocou o corpaço para jogo em uma nova sequência de fotos nas redes sociais. Aproveitando uma viagem de descanso, a ex-BBB deixou os seguidores babando com fotos deslumbrantes.

Com um biquíni preto, a influenciadora fez caras e bocas sensualizando para a câmera diante do mar. "O book da gata", brincou ela na legenda.

Dona de um corpo escultural, a famosa deixou o cabelão solto e exibiu a beleza natural com um óculos de sol gatinho.

Amigos e admiradores foram só elogios para ela. "Gata pá porr*", disparou Thaynara Og; "Que espetáculo", disse uma internauta; "Que mulher maravilhosa!", comentou outra; "Perfeita, minha nossa!", declarou uma terceira.

JULIETTE E ELIANA REBOLAM MUITO EM VÍDEO

Para celebrar a participação de Juliette (32) em seu programa, Eliana (48) compartilhou um vídeo inédito do dia da gravação com a ex-BBB. Seguindo uma trend da web, as duas impressionaram ao mostrarem o rebolado para a câmera. A influenciadora elegeu uma calça de couro rosa e a apresentadora apostou em um vestido longo e soltinho para as filmagens, e exibiram o bumbum ao som do forró.

"Forró + quadradinho = @juliette. No próximo domingo, dia 2 de outubro, vou receber a Ju no nosso @programaeliana. Mal posso esperar pra vcs assistirem esse encontro, foi lindo!", escreveu a dona do programa na legenda da publicação.

