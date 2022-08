Juliette aposta em vestido vermelho para gravação do 'Altas Horas': "Impecável"

Cantora e ex-BBB Juliette mostra os bastidores do 'Altas Horas' e encanta a web ao mostrar o look usado para a gravação

Redação Publicado em 10/08/2022, às 08h43

A cantora e ex-BBB Juliette(32) usou as redes sociais na última terça-feira, 9, para mostrar os bastidores do programa Altas Horas. Para a gravação na TV Globo, Juliette apostou em um vestido vermelho e arrasou na produção.

Em seu perfil no Instagram, Juliette mostrou o look usado para a gravação do programa, que é exibido aos sábados na Globo.

A paraibana apostou em um vestido longo vermelho e completou a produção charmosa com um maquiagem glow.

Ainda no post, a ex-BBB mostrou um pouco como foram as gravações do programa, e surgiu dançando ao lado de Fabiana Karla, Xanddy, e o apresentador, Serginho Groisman.

Mãe de Juliette se emociona ao encontrar Anitta pela primeira vez:

Juliette (32) registrou o primeiro encontro da sua mãe, dona Fátima, e Anitta (29), e encantou os seguidores. Pelos Stories do Instagram, a ex-BBB falou que a matriarca é fã da cantora e sempre cobrou para conhecê-la.

"Fui vestir uma roupa e disse: 'Mainha, vou ali em Anitta'. Ela foi se arrumar e disse: 'Quero ver ela também'. Ela nunca viu e é doida por Anitta. Sempre pergunta: 'Quando vou conhecer?'", disse a influenciadora.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!