Juliette aposta em look prateado para São João da Thay: "Impecável"

Cantora Juliette se apresentou no São João da Thay e surpreendeu com a produção

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 11h41

E o São João da Thay, que aconteceu na última terça-feira, 28, também foi palco de diversos artistas, e Juliette (32) fez uma apresentação especial na festa junina.

Para cantar seus sucessos na festa organizada por Thaynara OG (29), Juliette apostou em um look prateado para a ocasião.

Em seu perfil no Instagram, Juliette mostrou os detalhes do look, que foi feito por Guerreiro Cavaleiro, o mesmo responsável por seu look em um baile de gala.

Nos comentários da publicação feita pela paraibana, fãs e amigos de Juliette usaram o espaço para enaltecer a produção: "Que look lindo", disse um. "Essa mulher sempre entrega tudo", comentou outro. "Impecável", ressaltou o terceiro.

Veja o look usado por Juliette: