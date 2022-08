Juliette aposta em look justinho com pedras brilhantes para show em João Pessoa

Cantora Juliette, vencedora do BBB 21, encanta a web ao exibir vestido escolhido para apresentação em sua terra natal, na Paraíba

A campeã BBB 21, Juliette (32) arrasou na escolha do visual para show em sua terra natal e recebeu chuva de elogios dos fãs nas redes sociais!

A cantora encerrou a Festa das Neves, em João Pessoa, que começou no dia 27 de julho, na última sexta-feira, 05. Para a ocasião, a advogada escolheu um look luxuoso todo preto, com pedras brilhantes.

Em seu perfil no Instagram, a paraibana compartilhou uma sequência de fotos em que aparece toda produzida e poderosa com um vestido justinho de manga comprida com luvas. Com os cabelos presos e completando o visual com botas de salto alto com detalhes também brilhantes, ela apostou no carão ao publicar os cliques.

"João Pessoa, meu amor, estou pronta e radiante pra você! Vamos celebrar!", escreveu Juliette ao legendar a postagem.

"Poderosaaaaaa", "Eu disse a cantora mais gata desse PAÍS", "Maravilhosa", "Que deusaaaa", "Divaaa", "Vai com calma, tenho problemas cardíacos", "Gostosa", "Que mulher é essa, meu Deus", babaram os internautas nos comentários.

Durante a apresentação, Juliette entoou canções regionais como a música Disparada e suas novas músicas, como o single Xodó, que, segundo ela, "tem tudo a ver" com a festa que celebra a padroeira de João Pessoa. "Estou na minha cidade, vendo o meu povo, que me ama tanto e que me faz muito feliz", disse.

Confira o look usado por Juliette:

Juliette conta que não mudou o paladar após ficar rica

Recentemente, em papo com os fãs, Juliette revelou que seu paladar não mudou após se tornar milionária. “Não gosto dessas águas de rico”, comentou ela sobre águas saborizadas. “Não gosto de água com gosto doce. Água não tem que ter gosto”, disse ainda. “Antes de ser famosa, eu não saía sem cílios, maquiagem, salto. Hoje não faço questão não. Vocês podem me ver sem maquiagem e de tênis por aí... Perdi o orgulho total, estou nem aí pra nada. Quero conforto”, revelou a cantora.

