Juliette aposta em look brilhante para gravação de podcast: "Amei"

A ganhadora do BBB 21,Juliette (32) participou do 'Poddelas' na última segunda-feira, 21 e compartilhou detalhes do look escolhido para a ocasião.

A maquiadora deu entrevista para Tata (28) e Bruna Unzueta (34) e usou as redes sociais para mostrar os cliques ao lado das apresentadoras.

Juliette apostou em um conjunto de cropped e calça brilhante, com uma jaqueta jeans para compor o look usado na tarde do Rio de Janeiro.

Na legenda, a influenciadora escreveu: "Tardezinha de conversa boa com essas gatas, Tata e Bruna no Poddelas, amei", comentou.

E claro, não demorou para a chuva de elogios chegar na publicação: "E esse fim de tarde? Amei", escreveu um. "Vocês estão maravilhosas", comentou outro. "Que lindas!", disse o terceiro.

