Juliano Cazarré surge alegre durante momento espontâneo com a filha, Maria Guilhermina

Flagrado em momento espontâneo com a filha, Maria Guilhermina, Juliano Cazarré chamou a atenção da mãe, Letícia Cazarré; confira

A bióloga e jornalista Leticia Cazarré (39) publicou um registro encantador ao lado da filha, Maria Guilhermina, de apenas 09 meses, e encantou os fãs nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 18.

Na gravação compartilhada por meio de um post nos stories do Instagram, a esposa de Juliano Cazarré (42) exibiu um momento fofo de chamego entre pai e filha, com direito a muita brincadeira, carinho e ainda diversas caras e bocas, no quintal da casa da família no Rio de Janeiro.

Ainda na foto publlicada em seu feed, a mamãe coruja arrebatou o coração dos seguidores ao surgir com o semblante alegre enquanto segurava a herdeira nos braços. "Jardim", legendou leticia acompanhada por um emoji de uma flor.

Nos comentários, os fãs e admiradores da família não se aguentaram e se derreteram com tanta fofura: "Duas perfeição e símbolos de coragem em uma única foto", disse uma. "Só gratidão! Maria Guilhermina mostra que a vida é amor, força e coragem", escreveu outra internauta. "Lindeza! Sempre oro por Maria Guilhermina!", revelou uma terceira.

Vale ressaltar que a menina foi diagnosticada com a Anomalia de Ebstein, que é um problema no coração, e desde então vive sob cuidados médicos em casa desde que recebeu alta do hospital alguns meses após o seu nascimento.

Leticia Cazarré se emociona com novidade na evolução da filha caçula

Leticia Cazarré encantou seus seguidores ao registrar uma novidade no desenvolvimento de sua filha caçula, Maria Guilhermina, ao revelar que a filha ficou deitada no chão pela primeira vez. Apoiada em um tapete de criança, a menina pode sair da cama por alguns minutos para desenvolver ainda mais a sua capacidade motora.