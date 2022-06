Juliana Paes usa vestido com transparência em novo ensaio fotográfico

Juliana Paes aposta no vestido mínimo e com transparência ao fazer ensaio na cama

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 19h24

A atriz Juliana Paes mostrou todo o seu lado sensual ao posar para um novo ensaio fotográfico. Nesta segunda-feira, 20, ela compartilhou as fotos que fez com um look estiloso em uma cama com lençol branco.

Nas imagens, a morena exibiu o corpo curvilíneo ao usar um vestido curtinho e com transparênica e com biquíni preto por baixo. “Começar a semana com biscoito? Li que podia... E mais uma vez Vinicius Mochizuki arrasando em cada clique. Fico sem palavras”, disse ela na legenda.

Fotos de Juliana Paes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Juliana Paes fala sobre seu casamento de 18 anos com Carlos Eduardo Baptista

Em uma participação no podcast Poddelas, Juliana Paes contou sobre a vida a dois. Ela contou que sempre tem que acender a chama da relação novamente. "Não tem chama que fique acesa. A chama apaga, aí você acende de novo. A chama vai, implode, e você risca o fósforo. Negócio de manter a chama acesa não existe, não acredito muito nisso. Relacionamento é isso: fase de chama labareda e fase de breu", declarou.

Então, a artista completou sobre a parceria do casal. "A gente é amigo, companheiro e amante. Tem momentos que a gente é mais amante do que amigos, outros que a gente é mais amigo que amante. É uma ilusão achar que os relacionamentos longos são um mar de rosas. Todo mundo sabe disso", afirmou.

Por fim, ela contou sobre a vida em família. "O grande desafio do casal é a criação de filho. O que a gente mais briga hoje em dia é como vai educar. 'Você não briga', 'Você não vai colocar de castigo'. Criar filhos com as redes sociais é muito difícil, pois não tem manual", comentou.