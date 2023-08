Juliana Paes revela curvas chocantes em dia na praia com os filhos

Em fotos de férias com os filhos, Juliana Paes revela corpaço mega torneado e choca com beleza natural

A atriz Juliana Paes mostrou toda sua beleza ao revelar fotos do início das férias ao lado dos filhos, Pedro e Antônio. Neste domingo, 20, a famosa compartilhou os cliques curtindo uma praia com os herdeiros e roubou a cena.

Isso porque, a musa apareceu deslumbrante, vestindo um biquíni branco. Dona de curvas esculturais, a ex-global, se destacou na areia com sua beleza natural. "Dumpzinho de início das férias! Boa semana pra nós!", disse ela na legenda do álbum de férias.

Nos comentários, os internautas encheram a atriz e os herdeiros, frutos do casamento dela com o empresário Dudu Baptista, de elogios. "Belíssima", enalteceram os fãs. "Família linda", escreveram os fãs. "Musa, linda, perfeita", falaram outros.

Juliana Paes está longe das novelas na televisão desde que fez uma participação na primeira fase da trama de Pantanal, da Globo. Agora, ela está no elenco da novela Pedaço de Mim, que será exibida no streaming, e também é cotada para fazer parte do elenco da série La Venganza, do Star+.

Juliana Paes é flagrada em passeio no shopping com os filhos e o marido

Recentemente, a atriz Juliana Paes fez compras em um shopping no Rio de Janeiro na companhia da família. Ela foi flagrada pelos paparazzi enquanto circulava pelos corredores do local ao lado dos filhos, Pedro, de 12 anos, e Antônio, de 9 anos, e do marido, Carlos Eduardo Baptista.

A estrela escolheu um look básico para o passeio ao apostar em um vestido preto longo. Porém, ela deu um toque de sofisticação ao modelito ao surgir com uma bolsa da grife Yves Saint-Laurent, que é avaliada em mais de R$ 12 mil.

Fotos: Edson Aipim / AgNews