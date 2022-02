Juliana Paes exibe sorriso em selfies e surpreende com a beleza: "Maravilhosa"

A atriz exibiu seu sorriso nas redes sociais e deixou a web encantada com a beleza

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 12h13

A atriz Juliana Paes (42) deixou a web encantada com sua beleza em cliques especiais nas redes sociais.

Nesta quinta-feira, 24, Juliana Paes compartilhou selfies exibindo seu sorrisão e impressionou a web com a beleza.

Com uma camisa azul, a nova Maria Marruá, do remake de Pantanal, abriu o sorriso e compartilhou as selfies em seu perfil no Instagram.

E claro, a chuva de elogios foi instantânea para atriz e fãs exaltaram a beleza de Juliana: "Maravilhosa", escreveu um. "Que beleza é essa?" disse outro. "Azul é sua cor", comentou o terceiro.

- Juliana Paes revela registros de fim de semana agitado e web elogia: ''Perfeita''

Juliana Paes exibe sorriso em selfies e surpreende com a beleza: