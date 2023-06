Juliana Paes dispensa a lingerie em look ousado e o marido diz: 'Lindona'

Juliana Paes esbanja sensualidade ao usar vestido com recorte lateral e quase mostra demais: 'Espetáculo'

A atriz Juliana Paes arrancou suspiros dos seus fãs na noite desta sext-feira, 30, ao compartilhar um novo ensaio fotográfico ousado. A musa ostentou o seu corpaço curvilíneo ao posar para o fotógrafo Vinicius Mochizuki com um vestido estiloso.

A beldade apareceu com um vestido branco com recorte em toda a lateral. O modelito deixou evidente que ela não usava lingerie e quase mostrou demais da beleza dela. Além disso, Juliana ostentou o seu cabelo natural, que é todo cacheado.

Nos comentários, o marido dela, Carlos Eduardo Baptista, elogiou a amada. “Minha lindona!”, disse ele. Os fãs também elogiaram a artista. “Espetáculo”, disse um seguidor. “Deusa”, afirmou outro. “É um monumento”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Juliana Paes deixa o programa Caldeirão com Mion

A atriz Juliana Paes não vai participar das gravações da próxima temporada do quadro Caldeirola, do Caldeirão com Mion, na Globo. A atração era o último vínculo dela com a emissora desde que encerrou o contrato fixo em 2022. De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ela deixa o elenco da atração para seguir em um novo projeto na carreira.

Na publicação, a colunista contou que a atriz está no elenco de Pedaço de Mim, da Netflix, e não conseguirá participar das gravações do Caldeirão. O lugar dela será ocupado por convidados especiais, como Lilia Cabral, Tiago Iorc e Lexa, que vão se revezar em cada final de semana.

No projeto da Netflix, Juliana Paes interpreta uma mulher que passa por acontecimentos trágicos em sua vida. As gravações acontecem no Rio de Janeiro e devem durar até julho. A produção é definida como melodrama e terá vários capítulos.