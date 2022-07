Juliana Paes curte dia na praia com o marido e os filhos

De biquíni verde, Juliana Paes renova o bronzeado em dia na praia com a família e ostenta sua boa forma

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 18h44

A atriz Juliana Paes aproveitou a tarde desta quinta-feira, 28, para curtir um passeio ao ar livre com a família. Ela foi fotografada em uma praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na companhia do marido, Carlos Eduardo Baptista, e dos filhos, Antônio e Pedro, e alguns amigos.

A estrela arrasou ao mostrar sua boa forma enquanto usava apenas um biquíni verde estiloso. Na praia, Juliana ostentou sua beleza deslumbrante e também fez várias selfies no dia ensolarado.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Juliana Paes fala sobre seu casamento de 18 anos com Carlos Eduardo Baptista

Em uma participação no podcast Poddelas, Juliana Paes contou sobre a vida a dois. Ela contou que sempre tem que acender a chama da relação novamente. "Não tem chama que fique acesa. A chama apaga, aí você acende de novo. A chama vai, implode, e você risca o fósforo. Negócio de manter a chama acesa não existe, não acredito muito nisso. Relacionamento é isso: fase de chama labareda e fase de breu", declarou.

Então, a artista completou sobre a parceria do casal. "A gente é amigo, companheiro e amante. Tem momentos que a gente é mais amante do que amigos, outros que a gente é mais amigo que amante. É uma ilusão achar que os relacionamentos longos são um mar de rosas. Todo mundo sabe disso", afirmou.

Por fim, ela contou sobre a vida em família. "O grande desafio do casal é a criação de filho. O que a gente mais briga hoje em dia é como vai educar. 'Você não briga', 'Você não vai colocar de castigo'. Criar filhos com as redes sociais é muito difícil, pois não tem manual", comentou.

