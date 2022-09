Juliana Paes curte dia de praia com vestido de crochê curtinho: ''Musa perfeita!''

Juliana Paes exibiu seu corpão ao surgir curtindo um dia de praia com um vestido de crochê

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 16h52

Neste sábado, 10, Juliana Paes (43) decidiu aproveitar o clima bom no Rio de Janeiro para curtir um dia de praia. Para a ocasião a atriz apostou em um vestido de crochê, todo colorido e bem curtinho, que realçava a sua beleza.

É claro que a artista registrou esse momento e publicou em suas redes sociais uma série de fotos onde ela aparece toda sorridente, exibindo o seu corpão com curvas esculturais, combinando o seu look, com um boné vermelho e óculos de sol super estilosos.

Na legenda, ela escreveu: "Uooooo uooooooo uooo beach in Rioo!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post escrevendo: "Maravilhosa!", disse um. "Musa perfeita!", escreveu outro. "Belíssima!", falou um terceiro.

Confira as fotos de Juliana Paes curtindo um dia de praia com um vestido de crochê curtinho:

Juliana Paes posta cliques ousados de biquíni

Recentemente, Juliana Paes elevou a temperatura da web ao compartilhar alguns cliques de um ensaio fotográfico que fez usando um biquíni preto, todo trabalhado com franjas e abusou do carão e das poses sensuais. "Deusa!", "É muito maravilhosa" e "Essa sabe ser musa", foram só alguns dos elogios que a atriz recebeu no post.

