Juliana Paes aposta em look laranja recortado para o 'Caldeirão' e arranca elogios: ''Que mulher''

Atriz Juliana Paes compartilha look escolhido para o programa 'Caldeirão com Mion' do próximo sábado, 04

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 12h13

A atriz Juliana Paes (43) recebeu uma enxurrada de elogios dos fãs nesta sexta-feira, 03!

Em seu perfil no Instagram, a musa compartilhou cliques do look escolhido por ela para a gravação do programa Caldeirão com Mion, que vai ao ar no próximo sábado, 04.

Nas imagens, ela surgiu toda produzida com os cabelos lisos e um look vibrante na cor laranja. Deixando suas pernas torneadas à mostra, a musa arrasou com vestido de manga recortado na barriga e nos braços e com bordados. A famosa completou o look com um colar prateado.

"Look para o @caldeiraonaglobo de amanhã!!! Gostaram? Tô pronta pra mais um #Caldeirola que eu amo!!", disse Juliana.

"Musaaaaaaaa", "Socorro! Que perfeição", "Como você consegue se superar a cada semana? Que mulher!!!!!!!!!", "Que coisa mais linda!", elogiaram os seguidores nos comentários.

Juliana Paes curte praia na companhia da família

Juliana Paes aproveitou o último domingo, 29, na praia ao lado dos filhos, Pedro (11) e Antônio (8) e também de alguns amigos, e mostrou o momento de descontração na web. "Photo dump de um domingo feliz com o pé na areia e muito amor envolvido!", disse ela ao posar com biquíni cor de rosa, ostentando o corpaço.

Confira o look de Juliana Paes para o 'Caldeirão':