Juliana Paes aposta em look com estampa animal print e recortado: "Deusa"

A atriz Juliana Paes arrancou elogios dos fãs ao surgir usando um look ousado

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 17h58

Juliana Paes(43) arrancou elogios dos seguidores ao surgir usando um look ousado nesta sexta-feira, 10.

Nas imagens compartilhada no Instagram, a atriz aparece com um vestido curto com estampa animal print todo recortado até o umbigo.

A artista aproveitou a postagem para contar que já estava pronta para o fim de semana. "Sexta do jeito que eu gosto: com muita paz e leveza. Já estão focando nos planos do final de semana? Eu tô pronta!", escreveu ela na legenda.

Os fãs elogiaram a beleza de Juliana. "Perfeita. Que vestido lindo", disse uma seguidora. "Maravilhosa demais", comentou outra. "Perdi o ar aqui", brincou uma internauta. "Deusa linda. E esse sorrisão perfeito", falou uma fã.

Look para o Caldeirão

Juliana mostrou o look escolhido para o próximo Caldeirão. A atriz, que é uma das juradas do Caldeirola, publicou uma série de cliques feitos durante um ensaio fotográfico, enquanto ela usava um conjunto de terninho e calça arrasador, cheio de penas, com alguns detalhes coloridos que imitavam flores.

Confira: