Julia Dalavia, a Guta de Pantanal, posa em foto na natureza: "Sempre maravilhosa"

Julia Dalavia, atriz que vive Guta em 'Pantanal' compartilhou uma foto esbanjando beleza na natureza e encantou internautas

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 08h53

A atriz Julia Dalavia (24) aproveitou a última quarta-feira, 20, para compartilhar uma foto belíssima nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, a atriz que interpreta Guta em Pantanal, compartilhou uma foto em meio a natureza, e, claro, encantou seus seguidores.

Na foto compartilhada na rede social, Julia apareceu com um vestido amarelo segurando flores, e exibiu sua beleza natural no registro.

Nos comentários, fãs e amigos de Julia Dalavia aproveitaram para enaltecer a beleza da atriz, que está brilhando com seu papel no remake de Pantanal:"Princesa", escreveu Bella Campos, que interpreta Muda no remake, seguida por um fã de Julia que escreveu: "Sempre maravilhosa".

Veja a foto de Julia Dalavia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julia Dalavia (@juliadalavia)

Julia Dalavia, a Guta de Pantanal, abre o jogo sobre sua sexualidade

A atriz Julia Dalavia (24), que vive a Guta no remake da novela Pantanal, da Globo, comentou sobre a sua sexualidade. Em entrevista ao Jornal O Globo, ela contou que se identifica como bissexual e refletiu sobre a questão na vida pessoal: “Tento tirar o foco disso, porque é algo muito natural. Se sou bi ou não, hétero ou não. Gosto de pessoas, com quem me identifico e conecto. Existe tanta gente legal no mundo, que não sei se consigo me enquadrar numa coisa ou em outra”, disse ela.

