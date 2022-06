Juju Salimeni impressiona ao mostrar corpaço em look com calça de moletom

Apresentadora Juju Salimeni montou look estiloso com calça de moletom e arrancou elogios

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 10h16

A apresentadora Juju Salimeni (35) surpreendeu com mais um look do dia!

Nesta terça-feira, 21, a ex-panicat fez fotos usando uma calça de moletom com salto alto e esbanjou seu corpaço com estilo.

Fazendo poses, Juju Salimeni ostentou seu bumbum empinado. "A maior semelhança da mulher com a água? Pode ser bálsamo, mas em tempos de cheia, carrega tudo o que vê pela frente. A maior semelhança da mulher com o Sol? Brilha… e arde", refletiu ela na legenda.

Não demorou para a famosa receber uma chuva de elogios nos comentários. "Maravilhosa", admiraram. "Rainha das rainhas", disseram.

Ainda recentemente, Juju Salimeni exibiu seu bumbum desenhado ao surgir com um maiô todo recortado.

Nas últimas semanas, ela deu o que falar ao aparecer usando uma calça bem larga e foi comparada com a personagem Jasmine do filme Aladdin.

Juju Salimeni ostenta corpaço em look estiloso; veja: