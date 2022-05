Juju Salimeni diz que não usa sutiã há 15 anos e revela o motivo

Juju Salimeni revela curiosidade sobre sua vida íntima: 'Eu nunca gostei'

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 11h46

A musa fitness Juju Salimeni (35) surpreendeu os fãs ao contar que não gosta de usar sutiã. Ela contou que dispensou a peça íntima há mais de 15 anos e explicou o motivo.

“Não uso desde que coloquei a primeira prótese de silicone. Eu tinha uns 19 anos, então faz mais de 15 anos que não uso sutiã. Eu nunca gostei, não suporto nada me apertando. Então, me livrar deles foi a coisa mais fácil do mundo”, disse ela.

Mais cedo, Juju Salimeni agitou as redes sociais ao compartilhar um novo ensaio fotográfico ousado. Ela apareceu com um maiô cavado, casaco de grife e botas de salto alto. “Novo ensaio”, disse ela na legenda.

Confira o post de Juju Salimeni: