Juju Salimeni aposta em vestido todo aberto e chama a atenção ao dispensar peças de baixo

Musa fitness, Juju Salimeni exibiu curvas saradas em look cheio de atitude e arrancou elogios

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 13h05

A apresentadora Juju Salimeni (35) chamou a atenção com mais um de seus looks ousados!

Neste domingo, 13, a ex-panicat compartilhou uma foto de um ensaio usando um vestido todo aberto e roubou a cena com a peça cheia de atitude.

Toda "rasgada", a roupa deixou em evidência as curvas treinadas de Juju Salimeni, que apareceu arrasadora com a peça combinada com sandálias douradas.

- Juju Salimeni impressiona ao mostrar fases de seu corpo; veja antes e depois

"Permita-se ser mal vista, mal falada, mal avaliada! Permita que julguem, que cochichem, que acreditem saber quem você é! Permita que te "olhem torto"! Deixe sua reputação cair por terra, enfrente seu maior pesadelo! E veja que SIM, ela acaba em morte! Morte desta que era escrava "dos outros". E então viva, viva livre, sem medo. Porque os "outros" não têm mais poder sobre você", refletiu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas logo encheram a musa fitness de elogios. "Sensata, sempre linda", admiraram. "Que foto... que legenda, Brasil", falaram outros.

Ainda recentemente, em sua rede social, Juju Salimeni não ficou quieta e rebateu uma crítica sobre exor demais o seu corpo na web.

Veja o look de Juju Salimeni: